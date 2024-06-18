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        Amanoslar'a doğaseverlerden yoğun ilgi

        HATAY'da Erzin ve Hassa ilçeleri sınırındaki Doğu Akdeniz'in gizli cenneti olarak bilinen ve yakın dönemde terörden tamamen arındırılan Amanos Dağları'ndaki şelaleler, doğaseverlerin akınına uğruyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 12:04 Güncelleme: 18.06.2024 - 12:10
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        Amanoslar'a doğaseverlerden yoğun ilgi
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        HATAY'da Erzin ve Hassa ilçeleri sınırındaki Doğu Akdeniz’in gizli cenneti olarak bilinen ve yakın dönemde terörden tamamen arındırılan Amanos Dağları’ndaki şelaleler, doğaseverlerin akınına uğruyor.

        Bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasının ardından doğaseverler, rotasını Amanoslar'a çevirdi. Karların erimesiyle dereler coştu, göller oluştu ve şelaleler güzel görüntülere kavuştu. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan 67 metre yüksekliğindeki Şarlayan Şelalesi, ziyaretçileri hayran bırakıyor. Doğası ve orman örtüsüyle bölge Karadeniz'i aratmıyor. Kurban Bayramı tatilini fırsata çevirip bölgeye akın eden doğaseverler, bol bol fotoğraf çektirip gölde yüzüyor.

        Kış aylarındaki yoğun yağışlardan nasibini alan Amanoslar bölgesindeki arazi yolları bozuldu. Bozulan yollarda ilerleyemeyen vatandaşların imdadına belediye ekipleri yetişti. Bozulan yollar düzeltilirken doğaseverler ise rahat nefes aldı. Araçlarla şelaleler bölgesine ulaşan doğaseverler, Amanoslar'ın güzellikleriyle buluştu. Her hafta yüzlerce doğasever, araçlarla Amanoslar'a gidip manzaranın keyfini çıkarıyor. Kayın ve ıhlamur ağaçları altında yürüyüş yapan doğaseverler, yeşillikler arasında oluşan doğal göllerde de yüzerek yorgunluk atıyor. Yolculuğuna devam eden doğaseverler, daha sonra ulaştıkları Amanoslar'ın 67 metreden Şarlayan Şelalesi ve dağın içindeki turkuaz rengindeki doğal gölün güzelliği karşısında yorgunluğunu da unutuyor. Bölgeye akın eden doğaseverler, bol bol fotoğraf çekip gölde yüzerek gezinin keyfini çıkarıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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