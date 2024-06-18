Amanoslar'a doğaseverlerden yoğun ilgi

HATAY'da Erzin ve Hassa ilçeleri sınırındaki Doğu Akdeniz’in gizli cenneti olarak bilinen ve yakın dönemde terörden tamamen arındırılan Amanos Dağları’ndaki şelaleler, doğaseverlerin akınına uğruyor.

Bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasının ardından doğaseverler, rotasını Amanoslar'a çevirdi. Karların erimesiyle dereler coştu, göller oluştu ve şelaleler güzel görüntülere kavuştu. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan 67 metre yüksekliğindeki Şarlayan Şelalesi, ziyaretçileri hayran bırakıyor. Doğası ve orman örtüsüyle bölge Karadeniz'i aratmıyor. Kurban Bayramı tatilini fırsata çevirip bölgeye akın eden doğaseverler, bol bol fotoğraf çektirip gölde yüzüyor.