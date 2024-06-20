Hurdalardan yaptığı heykeli 'Athena' ile Bakü'de sergiye katıldı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan metal heykel sanatçısı ve mozaik ustası Mervan Altınorak, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 'Barış İçin Yarat' temalı 9’uncu Uluslararası Atıktan Sanata Sergisi'ne 'Athena' adlı heykeliyle yer aldı. 10 yıldır hurdayı sanata dönüştüren Altınorak'ın heykeli, beğeni topladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, çevre koruma ve sanatı buluşturan özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Anar Elekberov ve Adil Kerimli'nin katılımlarıyla gerçekleşen 'Barış İçin Yarat' temalı 9’uncu Uluslararası Atıktan Sanata Sergisi, sanatseverlerin ilgisini çekti. Hataylı geri dönüşüm sanatçısı Mervan Altınorak ve kızı heykeltıraş Dilara Matracı'nın da 'Athena' adlı heykeliyle katılım sağladığı etkinlikte 9 ülkeden 18 sanatçının eserleri sergilendi. Sergilenen eserler, Bakü'deki sanatseverlerle buluştu. Dünya genelinden 46 ülkeden gelen geri dönüşüm sanatçılarının katkılarıyla oluşturulan müzede 100'ün üzerinde eser sergileniyor.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Tamiz Shahar OJSC, Bakü'de atık bertaraf hizmeti sunan bir devlet kuruluşu olarak, atık yönetimi alanındaki en son yenilikleri ülkeye getirme amacı güdüyor. Ayrıca, şirket atık sorununa dikkat çekmek ve çevreyi korumaya teşvik etmek amacıyla bir dizi faaliyet yürütüyor. Bakü'de her yıl gerçekleştirilen 'Atıktan Sanata Projesi', Haydar Aliyev Vakfı'nın desteğiyle hayata geçiriliyor. Proje, çevre korumanın önemini vurgulayarak, insanları sorumlu bir yaklaşıma teşvik ediyor. Sergi, Bakü ve çevresinde geniş bir ilgi gördü. Çevre korumanın önemini vurgulayan fuar, her yıl düzenlenerek bu önemli mesajı daha da geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

HURDAYLA 10 YILLIK YAŞAM

Reyhanlı’da kurduğu atölyesinde mozaikle başladığı meslek yaşamında sipariş üzerine ABD’ye gönderdiği bir eserinin altına tasarım istenmesi üzerine bir anda kendini hurda sanatı içerisinde bulan Mervan Altınorak, "Hurdalardan eserler yaparken de çalışmamın Türkiye’de bir yenilik, çevresel duyarlılık ve 'sıfır atığa' bir katkı olduğunu gördüm. Benim de bir payım olsun istedim ve hurda ile heykel sanatına devam ettim. Yaklaşık 10 yıldır hurda ile heykel sanatını yürütüyorum. Malzemeleri metal olduğu zaman genelde hurdacılardan temin ediyorum. Plastik atıklar olduğunda ise deniz kenarına gidiyorum. Temiz çevresel bir duyarlılığına vurgu yapmak düşüncesi ile yaptığım heykellerin plastiklerini deniz kenarından topluyorum. Deniz kenarından topladığım atıklarla da plastik heykeller yapıyorum. Bunun yanın da elektronik atıklarını da aynı şekilde hurdacılardan temin ediyorum. Onu da teknolojik atıkların çevreye verdiği zararları vurgulamak düşüncesi ile yapıyorum. Bakü'de geri dönüşüm müzesi de yapmışlar. Çok beğendim. Umuyorum ki Türkiye’de atıktan sanata müzesi, geri dönüşümlerle yapılan eserlerin olduğu bir müzenin yapılması çevresel duyarlılığı uyandıracak çok güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum" dedi.