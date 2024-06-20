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        Kayıp inşaat işçisinin 4 gün sonra cesedi bulundu

        HATAY'ın Yayladağı ilçesinde 4 gün önce rahatsızlandığını söyleyip çalıştığı inşaattan ayrıldıktan sonra haber alınamayan Mehmet Döner (51), ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 16:38 Güncelleme: 20.06.2024 - 16:40
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        Kayıp inşaat işçisinin 4 gün sonra cesedi bulundu
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        HATAY’ın Yayladağı ilçesinde 4 gün önce rahatsızlandığını söyleyip çalıştığı inşaattan ayrıldıktan sonra haber alınamayan Mehmet Döner (51), ölü bulundu.

        Yayladağı ilçesinde 4 gün önce inşaatta çalışırken arkadaşlarına rahatsızlandığını söyleyip ayrılan Mehmet Döner, eve dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Döner ekipler tarafından aranırken, bugün Şenköy Mahallesi Akgedik mevkisinde cesedi bulundu. Savcının yaptığı inceleme sonrası Mehmet Döner’in cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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