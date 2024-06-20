Kayıp inşaat işçisinin 4 gün sonra cesedi bulundu

Yayladağı ilçesinde 4 gün önce inşaatta çalışırken arkadaşlarına rahatsızlandığını söyleyip ayrılan Mehmet Döner, eve dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Döner ekipler tarafından aranırken, bugün Şenköy Mahallesi Akgedik mevkisinde cesedi bulundu. Savcının yaptığı inceleme sonrası Mehmet Döner’in cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

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