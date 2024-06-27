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        Türkiye'nin zaferi, Hatay'da depremzedelere büyük sevinç yaşattı

        HATAY'ın Antakya ilçesinde bulunan Habib-i Neccar Konteyner Kent'te kalan depremzede vatandaşlar,  A Milli Futbol Takımı'nın Çekya zaferini dev ekrandan izleyip, büyük sevinç yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 02:23 Güncelleme: 27.06.2024 - 02:25
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        Türkiye'nin zaferi, Hatay'da depremzedelere büyük sevinç yaşattı
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        HATAY'ın Antakya ilçesinde bulunan Habib-i Neccar Konteyner Kent'te kalan depremzede vatandaşlar,  A Milli Futbol Takımı'nın Çekya zaferini dev ekrandan izleyip, büyük sevinç yaşadı. 

        Yüzlerce depremzede vatandaş, Habib-i Neccar Konteyner Kent'te kurulan dev ekranda A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya ile olan karşılaşmasını izledi. Türkiye'nin Çekya'yı 2-1 yenerek son 16'ya yükselmesi, depremzedelere büyük sevinç yaşattı. Depremzede vatandaşlar, maç sonrası ellerindeki Türk bayraklarıyla marş söyleyerek galibiyeti kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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