Türkiye'nin zaferi, Hatay'da depremzedelere büyük sevinç yaşattı

Yüzlerce depremzede vatandaş, Habib-i Neccar Konteyner Kent'te kurulan dev ekranda A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya ile olan karşılaşmasını izledi. Türkiye'nin Çekya'yı 2-1 yenerek son 16'ya yükselmesi, depremzedelere büyük sevinç yaşattı. Depremzede vatandaşlar, maç sonrası ellerindeki Türk bayraklarıyla marş söyleyerek galibiyeti kutladı.

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