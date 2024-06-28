Hatayspor'un yeni başkanı Levent Mıstıkoğlu oldu

– Süper Lig ekibi Hatayspor’un bugün gerçekleşen olağan genel kurulunda kulüp başkanlığına Levent Mıstıkoğlu seçildi.

Antakya EXPO Salonu’nda gerçekleşen olağan genel kurulda Levent Mıstıkoğlu’nun yanı sıra Mehmet Şaşmaz da başkanlığa aday oldu. Salonda yapılan açık oylama sonucunda Levent Mıstıkoğlu, oy birliğiyle Hatayspor Kulübü’nün yeni başkanı seçildi. Ayrıca Hatayspor’un onursal başkanlığına da Recep Atakaş seçildi.

LEVENT MISTIKOĞLU KİMDİR?

1995 ile 2002 yılları arasında 20 ve 21. Dönem Anavatan Partisi Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği yaptı. Gazeteci Yasemin Mıstıkoğlu ile evli olan 1956 doğumlu olan Levent Mıstıkoğlu; 2 kız çocuğu babası.