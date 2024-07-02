Hatay'da Suriyeli gerginliği

HATAY'ın merkez ilçesi Antakya ile Kırıkhan’da toplanan vatandaşlar, mülteciler aleyhine sloganlar attı. Kırıkhan’da Suriyelilere ait bazı işyerleri ateşe verilirken, her iki ilçede güvenlik güçlerinin müdahalesi ile olaylar büyümeden sonlandırıldı.

Suriye'de Türk bayrağına ve Türk TIR'larına yapılan çirkin saldırı sonrası Hatay'ın merkez ilçesi Antakya’da toplanan bir grup vatandaş, mülteci karşıtı gösteriler yaptı. Türk bayraklarıyla sokağa dökülen bazı vatandaşlar, "Ülkümde mülteci istemiyorum" diyerek konvoy oluşturdu. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, topluluk Suriye aleyhine sloganlar attıktan sonra olaysız şekilde dağıldı.