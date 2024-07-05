Hatayspor, Bamgboye'yi renklerine bağladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Hatayspor, geçen sezonu Romanya ekibi Rapid Bükreş'te tamamlayan Nijeryalı kanat oyuncusu Funsho Bamgboye'yi Sportif Direktör Fatih Kablak'ın katıldığı imza töreniyle renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Funsho Bamgboye ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık.Bamgboye'ye hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.

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