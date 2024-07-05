İskenderun'da 'Gurur Günü' coşkusu

TÜRK askerinin 5 Temmuz'da Hatay’a girişinin 86’ncı Gurur Günü'nün yıl dönümü; düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Törende gerçekleştirilen helikopter gösterisi heyecanla izlendi.

Türk askerinin İskenderun'dan Hatay'a giriş tarihi olarak kutlanan 5 Temmuz Gurur Günü'nün 86'ncı yıl dönümü için kentte etkinler düzenlendi. 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında büyük hasar alan, zemini çöken, yapılan geçici çözümlerle yeniden törenlere açılan anıt alan, etkinliklere ev sahipliği yaptı. Mehter Takımı'nın konseriyle başlayan etkinlikler halk oyunları gösterisiyle devam etti. 5 Temmuz ‘Gurur Günü’ kutlamaları kapsamında jandarma helikopter ekibi, İskenderun anıt alanı üzerinde muhteşem gösterilere imza attı.