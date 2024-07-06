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        İskenderun'da sağanak, trafikte aksamalara neden oldu

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, D-817 uluslararası kara yolunda trafikte aksamalara neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 12:08 Güncelleme: 06.07.2024 - 12:10
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        İskenderun'da sağanak, trafikte aksamalara neden oldu
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        HATAY'ın İskenderun ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, D-817 uluslararası kara yolunda trafikte aksamalara neden oldu.

        İskenderun’da sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Amanoslar ve Liman bölgesinde etkili olan yağış nedeniyle D- 817 kara yolunun sağ şeridi göle döndü. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar ve motosikletler arızalanınca trafikte aksamalar oldu. Uzun araç konvoylarının oluştuğu yolda trafik kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin çalışmasıyla yolda kalan araçlar kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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