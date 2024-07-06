Bakan Kurum, Hatay'da

​Hatay'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Valilik'te değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Vali Mustafa Masatlı, milletvekilleri ve belediye başkanları da toplantıda hazır bulundu. Hatay'ı tüm değerleriyle ayağa kaldıracaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Valimizle, vekillerimizle, belediye başkanlarımızla Hatay’ımızın geleceğini konuştuk. Hataylı kardeşlerimiz müsterih olsun. Depremden etkilenen Hatay’ımızı kadim mirasıyla, özgün değerleriyle yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

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