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        Bakan Kurum, Hatay'da

        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da değerlendirme toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 22:53 Güncelleme: 06.07.2024 - 22:55
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        Bakan Kurum, Hatay'da
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        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da değerlendirme toplantısına katıldı. 

        ​Hatay'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Valilik'te değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Vali Mustafa Masatlı, milletvekilleri ve belediye başkanları da toplantıda hazır bulundu. Hatay'ı tüm değerleriyle ayağa kaldıracaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Valimizle, vekillerimizle, belediye başkanlarımızla Hatay’ımızın geleceğini konuştuk. Hataylı kardeşlerimiz müsterih olsun. Depremden etkilenen Hatay’ımızı kadim mirasıyla, özgün değerleriyle yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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