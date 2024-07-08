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        Hatay'da 97 kişinin öldüğü binanın müteahhidine tahliye kararı

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'da yıkılan 97 kişinin hayatını kaybettiği Özkan City Blokları ile ilgili davanın ikinci duruşmasında müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşi Yusuf Özkan için tahliye kararı verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 17:17 Güncelleme: 08.07.2024 - 17:20
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        Hatay'da 97 kişinin öldüğü binanın müteahhidine tahliye kararı
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay’da yıkılan 97 kişinin hayatını kaybettiği Özkan City Blokları ile ilgili davanın ikinci duruşmasında müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşi Yusuf Özkan için tahliye kararı verildi. Mehmet Özkan'ın yıkılan binalarla ilgili diğer dosyalardan tutukluğunun devam ettiği bildirildi.

        Hatay'ın Antakya ilçesinde, müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşleri tarafından inşa edilen Özkan Gold City Blokları, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı ve 97 kişi yaşamını yitirdi. Binayla ilgili açılan davanın ikinci duruşması, bugün, Hatay 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada sanık müteahhit Mehmet Özkan, "Bizim dışarıda ailemiz var. 16 aydır çok kötü bir haldeyiz" dedi.

        Savunmaların ardından mahkeme heyeti, müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşi Yusuf Özkan hakkında tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak, tahliye kararı verdi. Dava ertelendi. Karar, yakınlarını kaybeden ailelerin tepkisine neden oldu.

        Mehmet Özkan'ın yıkılan binalarla ilgili diğer dosyalardan tutukluğunun devam ettiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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