Hatay Arsuz'da kaynak suyu içen vatandaşlar zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı

İlçeye bağlı Tartarlı Mahallesi'nde önceki gün dağdan çıkan kaynak suyundan içen vatandaşlar, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye gitmeye başladı. İki günde aynı mahalleden yaklaşık 150 kişi, benzer şikayetlerle Arsuz Devlet Hastanesi'ne geldi. Zehirlenme şüphesi nedeniyle Arsuz İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kaynak suyundan numune aldı. Hastaneye gelen vatandaşlar tedavi edilirken, kaynak suyundan içilmemesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Kaymakamlık, zehirlenme vakalarıyla ilgili soruşturma başlattı.

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