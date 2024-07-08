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        Hatay Arsuz'da kaynak suyu içen vatandaşlar zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı

        HATAY'ın Arsuz ilçesinde dağdan çıkan kaynak suyundan içen yaklaşık 150 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 23:39 Güncelleme: 08.07.2024 - 23:45
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        Hatay Arsuz'da kaynak suyu içen vatandaşlar zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı
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        HATAY'ın Arsuz ilçesinde dağdan çıkan kaynak suyundan içen yaklaşık 150 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

        İlçeye bağlı Tartarlı Mahallesi'nde önceki gün dağdan çıkan kaynak suyundan içen vatandaşlar, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye gitmeye başladı. İki günde aynı mahalleden yaklaşık 150 kişi, benzer şikayetlerle Arsuz Devlet Hastanesi'ne geldi. Zehirlenme şüphesi nedeniyle Arsuz İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kaynak suyundan numune aldı. Hastaneye gelen vatandaşlar tedavi edilirken, kaynak suyundan içilmemesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Kaymakamlık, zehirlenme vakalarıyla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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