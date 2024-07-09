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        Hatay'da parasını çaldığı zihinsel engelli vatandaşı bıçaklayan şüpheli yakalandı

        HATAY'da hırsızlık için evine girip, 7 bin lirasını çaldığı zihinsel engelli O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 00:08 Güncelleme: 09.07.2024 - 00:10
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        Hatay'da parasını çaldığı zihinsel engelli vatandaşı bıçaklayan şüpheli yakalandı
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        HATAY’da hırsızlık için evine girip, 7 bin lirasını çaldığı zihinsel engelli O.K.'yı bıçakla yaralayan firari hükümlü T.D., polis tarafından yakalandı. Daha önce hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan T.D. cezaevine gönderildi.

        Olay, 27 Haziran günü saat 03.30 sıralarında Küçükdalyan Mahallesi’nde meydana geldi. Babasıyla yaşayan zihinsel engelli O.K.'nın evine giren T.D., 7 bin lira çaldı. T.D., kendisini fark edip, müdahale etmek isteyen O.K.'yı bıçakla yaralayıp, parayla olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi 11 gün sonra aynı mahallede yakaladı. Daha önce işlediği hırsızlık suçundan hakkında keşinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan T.D., adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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