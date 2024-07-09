Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Arsuz'da iki mahalle halkının rahatsızlanması üzerine kaynak suyuna inceleme

        HATAY'ın Arsuz ilçesinde iki mahallenin kullandığı kaynak suyundan içenlerin rahatsızlanarak hastanelere başvurmasının ardından sulardan numuneler alınıp, inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 11:23 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arsuz'da iki mahalle halkının rahatsızlanması üzerine kaynak suyuna inceleme
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'ın Arsuz ilçesinde iki mahallenin kullandığı kaynak suyundan içenlerin rahatsızlanarak hastanelere başvurmasının ardından sulardan numuneler alınıp, inceleme başlatıldı.

        Dağdan kaynak suyunu yıllardır içme suyu olarak kullanan Arsuz’un Işıklı ve Tatarlı mahalle sakini 150 kişi, önceki gün karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Hastalar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İki mahallede yaşayanlar, rahatsızlıklarının içme suyundan kaynaklandığı öne sürdü. Bunun üzerine suların içmek için kaynatılarak kullanılması gerektiği anons edildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra HATSU ekipleri de iki mahallenin suyundan numuneler aldı. Numune sonuçlarına göre, içme suyuyla ilgili tedbirler alınacağı kaydedildi.

        ŞİKAYETLER AZALDI

        Diğer yandan, şikayetlerle Arsuz Devlet Hastanesi'ne gelen mahalle sakinlerinin sayılarının azaldığı ifade edildi. Tedavide kullanılan ilaçların eczanelerdeki stoklarının da azalması nedeniyle bölgeye gerekli ilaçların gönderildiği belirtildi. HATSU ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin numunelerden çıkaracakları sonuç bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        Türkiye'nin nüfus sıralaması belli oldu
        Türkiye'nin nüfus sıralaması belli oldu
        O anlar kamerada! Çocuğu içeri soktular!
        O anlar kamerada! Çocuğu içeri soktular!
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Aşırı sıcaklar metal köprüyü 'bozdu'
        Aşırı sıcaklar metal köprüyü 'bozdu'
        Kendi hapishanesini yapan Pablo Escobar'a dair gerçekler!
        Kendi hapishanesini yapan Pablo Escobar'a dair gerçekler!
        Çocuklar için gitarını sattı
        Çocuklar için gitarını sattı
        İlk Yapay Zekâ Kraliçesi seçildi!
        İlk Yapay Zekâ Kraliçesi seçildi!
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarıları
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarıları
        TIR'ın altına girdi, burnu bile kanamadı!
        TIR'ın altına girdi, burnu bile kanamadı!
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?
        Gözler Lazio'da!
        Gözler Lazio'da!
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı

        Benzer Haberler

        Dörtyol'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        Dörtyol'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da seyir halindeki otomobil yandı
        Hatay'da seyir halindeki otomobil yandı
        Reyhanlı'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        Reyhanlı'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da parasını çaldığı zihinsel engelli vatandaşı bıçaklayan şüpheli yak...
        Hatay'da parasını çaldığı zihinsel engelli vatandaşı bıçaklayan şüpheli yak...
        Hatay Arsuz'da kaynak suyu içen vatandaşlar zehirlenme şüphesiyle tedaviye...
        Hatay Arsuz'da kaynak suyu içen vatandaşlar zehirlenme şüphesiyle tedaviye...
        Hatay Valisi Masatlı, yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi
        Hatay Valisi Masatlı, yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi