Arsuz'da iki mahalle halkının rahatsızlanması üzerine kaynak suyuna inceleme

HATAY'ın Arsuz ilçesinde iki mahallenin kullandığı kaynak suyundan içenlerin rahatsızlanarak hastanelere başvurmasının ardından sulardan numuneler alınıp, inceleme başlatıldı.

Dağdan kaynak suyunu yıllardır içme suyu olarak kullanan Arsuz’un Işıklı ve Tatarlı mahalle sakini 150 kişi, önceki gün karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Hastalar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İki mahallede yaşayanlar, rahatsızlıklarının içme suyundan kaynaklandığı öne sürdü. Bunun üzerine suların içmek için kaynatılarak kullanılması gerektiği anons edildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra HATSU ekipleri de iki mahallenin suyundan numuneler aldı. Numune sonuçlarına göre, içme suyuyla ilgili tedbirler alınacağı kaydedildi.