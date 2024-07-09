Hatayspor, Erzurum kampında kondisyon depoluyor

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Erzurum’da süren kamp çalışmalarında kondisyon depoluyor. Bordo-beyazlı ekip, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yaptığı kuvvet antrenmanıyla günün ilk çalışmasını tamamladı. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 40 dakika süren antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.

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