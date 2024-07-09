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        Hatayspor, Erzurum kampında kondisyon depoluyor

        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Erzurum'da süren kamp çalışmalarında kondisyon depoluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 12:43 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:45
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        Hatayspor, Erzurum kampında kondisyon depoluyor
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        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Erzurum’da süren kamp çalışmalarında kondisyon depoluyor. Bordo-beyazlı ekip, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yaptığı kuvvet antrenmanıyla günün ilk çalışmasını tamamladı. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 40 dakika süren antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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