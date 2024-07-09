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        Kerim Alıcı 2 yıl daha Hatayspor'da

        Hatayspor, 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kerim Alıcı ile 2 yıllığına yeniden anlaşmaya varıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 13:10 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:15
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        Kerim Alıcı 2 yıl daha Hatayspor'da
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        Hatayspor, 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kerim Alıcı ile 2 yıllığına yeniden anlaşmaya varıldığını açıkladı.

        Kerem Alıcı, Kulüp Başkanı Levent Mıstıkoğlu’nun katıldığı imza töreniyle, kendisini 2 yıl daha bordo-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Hatayspor’a geçen sezon başında Altınordu’dan 2 milyon TL bonservis bedeliyle transfer edilen Alıcı, 2 yıl daha Hatayspor forması giyecek.

        Kulüpten anlaşma ile ilgili açıklamada, “Futbolcumuz Kerim Alıcı, Kulüp Başkanımız Levent Mıstıkoğlu’nun katıldığı imza töreniyle, kendisini 2 yıl daha renklerimize bağlayan imzayı attı. Kerim’e yeniden hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz” denildi.

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        Galeri

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