Cemali Sertel yeniden Hatayspor'da

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, geçen sezon kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Cemali Sertel’i 1 yıl daha kiralık olarak renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Cemali Sertel Yeniden Atakaş Hatayspor’umuzda! Cemali Sertel satın alma opsiyonlu, 1 yıl kiralık sözleşme ile kendisini bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. İmza törenine Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Cemali’ye hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz” denildi.

Hatayspor’a geçen sezon Başakşehir’den kiralanan Sertel, 14 maçta forma giyerken skor katkısı üretemedi.