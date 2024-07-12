Jonathan Okoronkwo Hatayspor'da

Hatayspor, Jonathan Okoronkwo ile 3 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu. İmza törenine Hatayspor Başkan Vekili Ender Yardımcı ve Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Reşat Akpınar katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Jonathan’a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz” denildi.

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