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        Jonathan Okoronkwo Hatayspor'da

        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Rusya'nın FK Krasnodar takımında forma giyen forvet oyuncusu Jonathan Okoronkwo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 22:26 Güncelleme: 12.07.2024 - 22:30
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        Jonathan Okoronkwo Hatayspor'da
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        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Rusya'nın FK Krasnodar takımında forma giyen forvet oyuncusu Jonathan Okoronkwo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Hatayspor, Jonathan Okoronkwo ile 3 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu. İmza törenine Hatayspor Başkan Vekili Ender Yardımcı ve Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Reşat Akpınar katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Jonathan’a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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