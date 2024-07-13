Hatay'da yerleşim yeri yakınında orman yangını

Arsuz’un kırsal Haymaseki Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevler mahallenin Boynuyoğun ve Söbeseki sokaklarına yaklaştı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kara ekipleri ile Hatay Orman İşletme Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter yangına müdahale etti.

HATAY'ın Arsuz ilçesinin kırsal Haymaseki Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, karadan ve havadan alevlere müdahale ediyor.

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