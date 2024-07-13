Hatay'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (2)

YANGINKONTROL ALTINDA

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Haymaseki mevkisinde saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. 50 hektarlık alanda etkili olan yangına 2 uçak, 4 helikopter olmak üzere toplam 67 araç ve 157 personel ile müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.