Hatay'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (2)
YANGINKONTROL ALTINDAHatay'ın Arsuz ilçesinde Haymaseki mevkisinde saat 13.
YANGINKONTROL ALTINDA
Hatay'ın Arsuz ilçesinde Haymaseki mevkisinde saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. 50 hektarlık alanda etkili olan yangına 2 uçak, 4 helikopter olmak üzere toplam 67 araç ve 157 personel ile müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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