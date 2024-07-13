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        Hatay'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (2)

        YANGINKONTROL ALTINDAHatay'ın Arsuz ilçesinde Haymaseki mevkisinde saat 13.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 18:01 Güncelleme: 13.07.2024 - 18:01
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        Hatay'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (2)
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        YANGINKONTROL ALTINDA

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde Haymaseki mevkisinde saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. 50 hektarlık alanda etkili olan yangına 2 uçak, 4 helikopter olmak üzere toplam 67 araç ve 157 personel ile müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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