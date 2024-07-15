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        Payas'ta trafo patlaması sonucu fabrika yandı; 6 kişi yaralandı

        HATAY'ın Payas ilçesinde elektrik dağıtım şirketine ait trafonun patlaması sonucu inşaat demiri üreten fabrikada yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 23:51 Güncelleme: 15.07.2024 - 23:55
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        Payas'ta trafo patlaması sonucu fabrika yandı; 6 kişi yaralandı
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        HATAY'ın Payas ilçesinde elektrik dağıtım şirketine ait trafonun patlaması sonucu inşaat demiri üreten fabrikada yangın çıktı. Sördürme çalışması sırasında 5 fabrika çalışanı ve bir itfaiye eri yaralandı.

        Yangın, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Karşı Mahallesi'ndeki sanayi bölgesinde faaliyet gösteren inşaat demiri üretimi yapan fabrikada çıktı. Fabrika yakınında elektrik dağıtım şirketine ait trafonun patlaması sonucu çıkan kıvılcımlar tesiste yangına neden oldu. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler sevk edildi. Tedbir amaçlı bölgeye verilen elektriğin kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Fabrika işçileri de söndürme çalışması sırasında itfaiye erlerine yardım etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, tesiste maddi hasara yol açtı.

        5 İŞÇİ VE 1 İTFAİYE GÖREVLİSİ YARALANDI

        Bu arada söndürme çalışması sırasında 5 fabrika çalışanı ve bir itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Yaralılar bölgede hazır bekleyen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin tesisteki soğutma çalışması devam ediyor.

        Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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