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        Hataylılar 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti tuttu

        HATAY'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar Demokrasi Nöbeti tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 02:13 Güncelleme: 16.07.2024 - 02:15
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        Hataylılar 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti tuttu
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        HATAY'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar Demokrasi Nöbeti tuttu.

        Hatay Valiliği koordinesinde Büyükşehir Belediyesi Yerleşkesi Amfi Tiyatro alanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi. Demokrasi Nöbeti’nin tutulduğu etkinliğe Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan etkinlikte şehitler için dua edildi. Programa özel hazırlanan ‘Ahmedim, Mehmedim, Şehitlerim’ isimli belgesel film katılımcılara izletildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka hitabının da izlendiği programda mehter takımı günün anlam ve önemine dair marşları seslendirdi. Ardından öğrenciler şiirler okudu.

        MASATLI: BİRLİK ŞUURU HER DAİM GÜCÜMÜZ OLACAK

        Duygulu ve coşkulu anların yaşandığı 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinliğinde konuşan Vali Masatlı, “Vatan bellediğimiz bu ulvî topraklarda nereden gelirse gelsin ihanetin, bölücülüğün ve terörün hiçbir şekline asla müsaade edilmeyecek. Aziz şehitlerimizin mukaddes kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklarda millet olmanın, kardeş olmanın, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde yaşamanın şuuru her daim gücümüz olacaktır” dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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