Hataylılar 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti tuttu

HATAY'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar Demokrasi Nöbeti tuttu.

Hatay Valiliği koordinesinde Büyükşehir Belediyesi Yerleşkesi Amfi Tiyatro alanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi. Demokrasi Nöbeti’nin tutulduğu etkinliğe Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan etkinlikte şehitler için dua edildi. Programa özel hazırlanan ‘Ahmedim, Mehmedim, Şehitlerim’ isimli belgesel film katılımcılara izletildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka hitabının da izlendiği programda mehter takımı günün anlam ve önemine dair marşları seslendirdi. Ardından öğrenciler şiirler okudu.