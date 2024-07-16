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        Hatay'da odalardan ortak çağrı: Mücbir sebep hali uzatılsın

        HATAY'da Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası ile Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası ortak basın açıklaması yaparak mükellefler için 31 Ağustos günü sona erecek mücbir sebep hali süresinin uzatılmasını talep etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 12:32 Güncelleme: 16.07.2024 - 12:35
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        Hatay'da odalardan ortak çağrı: Mücbir sebep hali uzatılsın
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        HATAY'da Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası ile Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası ortak basın açıklaması yaparak mükellefler için 31 Ağustos günü sona erecek mücbir sebep hali süresinin uzatılmasını talep etti.

        Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Hatay Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Jale Marufoğlu ve Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Aziz Fatih Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen ortak basın toplantısında mücbir sebep halinin kent ayağa kalkana kadar uzatılması istendi. Odalar adına açıklamayı okuyan Hikmet Çinçin, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep hali süresinin 31 Ağustos günü sonu sona erdiğini hatırlattı.

        Mücbir sebep hali süresinin uzatılması gerektiğini söyleyen Çinçin, "Deprem illerine özel teşvik düzenlemeleri hayata geçirilmelidir. Deprem illerindeki küçük esnafa ve serbest meslek erbaplarına destek verilmelidir. Deprem illerindeki iş yeri kira ödemelerinde vergi indirimi getirilmelidir. Depremzede işletmelere SGK ve Bağ-Kur prim muafiyeti getirilmelidir. Depremzede işletmelere personel istihdam desteği sağlanmalıdır. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin enflasyon düzeltmesi uygulamasından muaf tutulmalıdır. Deprem illerindeki mükellefler İçin 7740 Sayılı Kanun, yapılandırma kapsamına girmeyen vergi ve SGK prim borçlarının talep eden tüm mükelleflere, hiçbir kıstasa tabi tutulmadan belirlenecek taksit sayısınca faizsiz veya düşük faiz oranları ile taksitlendirilebilir hale getirilmelidir. Bütüncül bir kent planı ile alt ve üst yapılar planlanmalı, ilimizde yaşayan tüm halka yaşanabilir bir şehir oluşturulmalıdır” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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