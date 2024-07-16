Hatay'da odalardan ortak çağrı: Mücbir sebep hali uzatılsın

HATAY'da Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası ile Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası ortak basın açıklaması yaparak mükellefler için 31 Ağustos günü sona erecek mücbir sebep hali süresinin uzatılmasını talep etti.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Hatay Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Jale Marufoğlu ve Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Aziz Fatih Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen ortak basın toplantısında mücbir sebep halinin kent ayağa kalkana kadar uzatılması istendi. Odalar adına açıklamayı okuyan Hikmet Çinçin, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep hali süresinin 31 Ağustos günü sonu sona erdiğini hatırlattı.