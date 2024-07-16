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        Hatay'da orman yangını

        HATAY'ın Belen ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 15:38 Güncelleme: 16.07.2024 - 15:40
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        Hatay'da orman yangını
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        HATAY'ın Belen ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

        İlçenin Şenbük Mahallesi Kanlıdere mevkisinde saat 15.20 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak, helikopterler ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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