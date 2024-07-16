Hatay'da orman yangını (2)

Hatay’ın Belen ilçesi Şenbük Mahallesi Kanlıdere Mahallesi’nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

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