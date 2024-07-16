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        Hatay'da durdurulan araçtan 8 göçmen çıktı; 1 organizatör tutuklandı

        HATAY'da şüphe üzerine durdurulan araçta yurda kaçak yollarla giren 8 göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 22:35 Güncelleme: 16.07.2024 - 22:40
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        Hatay'da durdurulan araçtan 8 göçmen çıktı; 1 organizatör tutuklandı
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        HATAY'da şüphe üzerine durdurulan araçta yurda kaçak yollarla giren 8 göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan analiz çalışmalarında Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi’nde durdurulan 34 GAU 535 plakalı bir araçta 8 Suriyeli göçmen tespit edildi. Araçtaki kontrolde üzerlerinde herhangi bir kimlik kartı olmayan ve ülkeye illegal yollardan girdikleri anlaşılan 8 göçmen olduğu belirlendi. Organizatör M.E. yakalandı. Göçmenler, işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. M.E. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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