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        Rönesans Rezidans'ın davasında tutuklu sanık duruşmada kalp krizi geçirdi

        HATAY'da 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daire satılan, geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerde 269 kişinin yaşamını yitirdiği Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans davasında, tutuklu sanık, şirket ortaklarından Bülent Seküçoğlu duruşmada kalp krizi geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 12:19 Güncelleme: 17.07.2024 - 12:25
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        Rönesans Rezidans'ın davasında tutuklu sanık duruşmada kalp krizi geçirdi
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        HATAY'da 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daire satılan, geçen yıl 6 Şubat’taki depremlerde 269 kişinin yaşamını yitirdiği Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans davasında, tutuklu sanık, şirket ortaklarından Bülent Seküçoğlu duruşmada kalp krizi geçirdi. Duruşmaya ara verildi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde Hatay'da, Rönesans Rezidans da yıkıldı. Rezidansta Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, milli hentbolcu Cemal Kütahya’nın da aralarında olduğu, resmi rakamlara göre 269 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

        Yıkımın ardından müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketinin yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, yapı denetim şirketinin müdürü ve şirket ortaklarından Bülent Seküçoğlu ile kontrol elemanı Önder Artun ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan tutuklandı. Yapı denetim şirketinin yetkililerinden A.K., inşaat teknikeri İ.D. ve şantiye şefi B.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Firar eden müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun’un kardeşi ve rezidansın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun ise kırmızı bültenle aranıyor.

        Haklarında 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istenen 4’ü tutuklu, 1’i firari, 8 sanığın yargılanmasına Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Tutuklu sanıklar ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun savunmasını yaptığı sırada şirket ortaklarından Bülent Seküçoğlu kalp krizi geçirip, yere yığıldı. Duruşma salonuna çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Seküçoğlu'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Duruşmaya ara verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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