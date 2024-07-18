Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi ile 2 yıllık sözleşme yeniledi

        –Süper Lig ekibi Hatayspor, takım kaptanı Kamil Ahmet Çörekçi'nin sona eren sözleşmesinin 1+1 yıl olmak üzere 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 17:30 Güncelleme: 18.07.2024 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi ile 2 yıllık sözleşme yeniledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        –Süper Lig ekibi Hatayspor, takım kaptanı Kamil Ahmet Çörekçi’nin sona eren sözleşmesinin 1+1 yıl olmak üzere 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

        Hatayspor’un deneyimli sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi’nin imza törenine sportif direktör Fatih Kavlak katıldı. İmzalanan anlaşmanın ardından kulüpten yapılan açıklamada; “Kaptanla yola devam. Takım kaptanımız Kamil Ahmet Çörekçi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Kaptanımıza formamızla sonsuz başarılar diliyoruz” denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        İzmir'de korku dolu anlar!
        İzmir'de korku dolu anlar!
        Emre 18 yaşındaydı! İstanbul'da dehşet kamerada!
        Emre 18 yaşındaydı! İstanbul'da dehşet kamerada!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        Solun başka işi gücü yok mu
        Solun başka işi gücü yok mu
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Korner direkli saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Korner direkli saldırıda istenen ceza belli oldu!
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        von der Leyen yeniden AB Komisyonu lideri
        von der Leyen yeniden AB Komisyonu lideri
        MB faiz kararı ne olacak?
        MB faiz kararı ne olacak?
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"
        Yıldız Sarayı, 100 yılın ardından ziyarete açılıyor
        Yıldız Sarayı, 100 yılın ardından ziyarete açılıyor
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Joao Felix iddiası!
        Joao Felix iddiası!
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor

        Benzer Haberler

        Hatay Büyükşehir Belediyesinden anız ve bahçe yangınlarına karşı uyarı
        Hatay Büyükşehir Belediyesinden anız ve bahçe yangınlarına karşı uyarı
        Antakya'da vatandaşlara aşure ikram edildi
        Antakya'da vatandaşlara aşure ikram edildi
        Hatay'da aranan 3 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
        Hatay'da aranan 3 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
        Hatay'da markete ayakkabılarını çıkarıp giren şantiye işçisi kameraya yansı...
        Hatay'da markete ayakkabılarını çıkarıp giren şantiye işçisi kameraya yansı...
        Hatay'da kaçan angus iğneyle sakinleştirilerek yakalandı
        Hatay'da kaçan angus iğneyle sakinleştirilerek yakalandı
        Hatay'da denizde çuvala takılan caretta caretta yavrusu kurtarıldı
        Hatay'da denizde çuvala takılan caretta caretta yavrusu kurtarıldı