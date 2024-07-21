Haluk Levent'ten Hataylı kadın kooperatiflerine destek

AHBAP Derneği Kurucusu sanatçı Haluk Levent, Hatay Valiliği desteğiyle yöresel üretim yapan 25 kadın kooperatifinin ürettikleri ürünleri satın aldıklarını duyurdu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımların yaşandığı illerden Hatay’a verdiği desteklerle dikkat çeken sanatçı ve AHBAP Derneği Kurucusu Haluk Levent, Valilik desteğiyle faaliyette bulunan kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünleri satın aldıklarını duyurdu. Haluk Levent, konuyla ilgili sosyal medya hesabından “Kadın kooperatiflerini güçlendirme adına 25 kadın kooperatifinin ürettiği tüm ürünleri AHBAP olarak satın aldık. Bu ürünlerin tamamını konteynerlerde kalan vatandaşlarımıza dağıtacağız. Ve bundan sonra ne üretilirse satın almaya devam edeceğiz” notuyla paylaşımda bulundu.