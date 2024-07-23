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        Hatayspor'dan 85'inci yıl mesajı

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor Kulübü, Hatay'ın ana vatana katılışının 85'inci yıl dönümünü, yayınladığı mesajla kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 00:47 Güncelleme: 23.07.2024 - 00:50
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        Hatayspor'dan 85'inci yıl mesajı
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        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor Kulübü, Hatay’ın ana vatana katılışının 85'inci yıl dönümünü, yayınladığı mesajla kutladı.

        Hatayspor Kulübünden, Hatay'ın ana vatan topraklarına katılışının yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Kulübün paylaştığı kutlama mesajında, "Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz. Hatay'ımızın ana vatana katılmasının 85'inci yıl dönümü kutlu olsun. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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