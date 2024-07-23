Hatayspor'dan 85'inci yıl mesajı

Hatayspor Kulübünden, Hatay'ın ana vatan topraklarına katılışının yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Kulübün paylaştığı kutlama mesajında, "Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz. Hatay'ımızın ana vatana katılmasının 85'inci yıl dönümü kutlu olsun. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.

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