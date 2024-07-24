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        Hatayspor dar alanda çalıştı

        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki hazırlıkları kapsamında dar alan çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 21:19 Güncelleme: 24.07.2024 - 21:25
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        Hatayspor dar alanda çalıştı
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        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ndeki hazırlıkları kapsamında dar alan çalışması gerçekleştirdi.

        Bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. 1 saat 35 dakika süren antrenmanda dar alanda pas ve koşu çalışması yapıldı. Daha sonra ayak tenisi gerçekleştiren takım, 3 gruba ayrılarak dar alan turnuvası yaptı. Hatayspor, hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.

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