Hatayspor dar alanda çalıştı

Bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. 1 saat 35 dakika süren antrenmanda dar alanda pas ve koşu çalışması yapıldı. Daha sonra ayak tenisi gerçekleştiren takım, 3 gruba ayrılarak dar alan turnuvası yaptı. Hatayspor, hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.

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