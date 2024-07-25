Kamyonet virajda takla attı; anne öldü, eşi ve kızı yaralandı
HATAY'ın Erzin ilçesinde virajda takla atan kamyonetteki Asuman Karamustafaoğlu (63) hayatını kaybetti, sürücü eşi Güngör (68) ağır, kızı Gizem Karamustafaoğlu (35) hafif yaralandı.
HATAY'ın Erzin ilçesinde virajda takla atan kamyonetteki Asuman Karamustafaoğlu (63) hayatını kaybetti, sürücü eşi Güngör (68) ağır, kızı Gizem Karamustafaoğlu (35) hafif yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Erzin-Dörtyol kara yolu Ganısı mevkisinde meydana geldi. Güngör Karamustafaoğlu yönetimindeki 31 YH 699 plakalı kamyonet, virajda kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı görenleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışarak ağır yaralanan Güngör ile eşi Asuman ve hafif yaralanan kızları Gizem Karamustafaoğlu'yu kurtardı.
GÖZYAŞI DÖKÜP, KAZAYI ANLATTI
Gizem Karamustafaoğlu ayakta tedavi edilirken, anne ve babasına sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleyi gözyaşlarıyla izledi. Şoka giren Gizem Karamustafaoğlu, annesinin ismini söyleyerek ağladı. Karamustafaoğlu, babasının virajı alamadığı için kazanın yaşandığını anlattı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Asuman Karamustafaoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karamustafaoğlu'nun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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