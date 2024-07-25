Kamyonet virajda takla attı; anne öldü, eşi ve kızı yaralandı

HATAY'ın Erzin ilçesinde virajda takla atan kamyonetteki Asuman Karamustafaoğlu (63) hayatını kaybetti, sürücü eşi Güngör (68) ağır, kızı Gizem Karamustafaoğlu (35) hafif yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Erzin-Dörtyol kara yolu Ganısı mevkisinde meydana geldi. Güngör Karamustafaoğlu yönetimindeki 31 YH 699 plakalı kamyonet, virajda kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı görenleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışarak ağır yaralanan Güngör ile eşi Asuman ve hafif yaralanan kızları Gizem Karamustafaoğlu'yu kurtardı.