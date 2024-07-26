TOKİ: Samandağ'daki konutların sorunu çözüldü

HATAY’ın Samandağ ilçesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarıyla ilgili sosyal medyada ortaya çıkan paylaşımların ardından bölgedeki konutların eksikliklerinin giderildiği, hatalı imalatı gerçekleştiren yüklenici firma ve müşavir firma hakkında tahkikat başlatıldığı açıklandı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Samandağ ilçesi Hıdırbey Mahallesi’nde yapımı devam eden 424 konut inşaatıyla ilgili sosyal medya üzerinden paylaşılan hatalı imalat ile ilgiyi açıklamada bulundu. TOKİ'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı hesaplardan yapılan paylaşımlarla toplumun yanlış yönlendirildiği bildirildi. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 11 ilde TOKİ konutlarında yıkım görülmediğinin aktarıldığı açıklamada, "Asrın felaketi sonrası TOKİ olarak şehirlerimizin yeniden ihya ve inşası için ilk andan itibaren çalışmalara başladık. Hatay Samandağ’da yapımı hızla devam eden konutlarımızın bloklarında kalıp, donatı kontrolü yapılmakta, demir donatı imalatlarındaki kontrol sırasında herhangi bir eksik tespit edilmesi durumunda ivedilikle giderilip kalıp montajına başlanılmaktadır. Kalıp montajında herhangi bir sorunun olmadığı ancak kalıp sökümü sonrasında dökülen betonun kusurlu olduğu ve imalat hatasına yol açtığı idaremiz teknik personeli ve müşavir firma personelince tespit edilerek tutanak altına alınıştır. Bu kapsamda kusurların giderilmesi amacıyla yapılan katın döşeme ve kolon perdelerinde kusurlu betonların kırımları yapılarak, sıfır tolerans ilkesine uygun olarak söz konusu imalatlar düzeltilmektedir. Hatalı imalatların tekrarlanmaması için beton santralinin reçetesinde yer alan malzemeler ve reçete oranları hakkında da gerekli önlemler alınmıştır. Yine söz konusu hatalı imalatı gerçekleştiren yüklenici firma ve müşavir firma hakkında tahkikat başlatılmıştır.” denildi.