Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu: Hedefimiz 50 puan

–HATAYSPOR Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu, yeni sezonda hedeflerinin 50 ve üzerinde puan toplamak olduğunu söyledi.

Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu, Antakya EXPO'da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hatayspor'un bireylerin değil, Hatay halkının takımı olduğuna vurgu yapan Mıstıkoğlu, destek çağrısı yaptı. Takımın ay başında Mersin'deki tesise döneceğini ve ilk maçın 9 Temmuz'da Galatasaray ile oynanacağını kaydeden Mıstıkoğlu, iyi bir sonuç almayı beklediklerini anlattı. Hatayspor'da takım ve huzur ruhu olduğunun altını çizen Mıstıkoğlu, "Kampa gittik, arkadaşlarla görüştük. Teknik heyetimize son derece güveniyoruz. Hatayspor taraftarlarının sürekli talebi oluyor. İşte 'Yıldız futbolcu alın. 10 numara alın, 5 numara alın' gibi sosyal medyada birtakım talepler oluyor. Bu arkadaşlarımızdan rica ediyorum, istirham ediyorum. Biz teknik heyetimizin talep ettiği transferleri yapıyoruz. Hiçbirimiz teknik adam değiliz. Bunu yazan arkadaşlar da teknik adam değiller. Dolayısıyla bizim görevimiz teknik heyetin önünü açmak, onlara yardımcı olmak. Biz yönetim kurulu olarak teknik heyetimizin istediği tüm transferleri yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar takımımız kampta 3 hazırlık maçı yaptı. İki hazırlık maçımız daha var. İki hazırlık maçımızın tamamlanmasından sonra takım Mersin’e dönecek” ifadelerini kullandı.

'HER GÜN YENİ BORÇLAR ÇIKIYOR ' Öngöremedikleri borçların her gün önlerine çıktığını kaydeden Mıstıkoğlu, “Hatayspor’un mali tablosu bugüne kadar yönetim kurulu ile paylaşılmadı. Mali tablo bilinmediği için de genel kurulda yönetim ibra edildi. Ancak mevcut borcun dışında gelen ve gelmekte olan borçlar bilançoya dahil edilmemiş. Bertuğ Özgür Yıldırım’ın 6 milyon TL alacağı var. Yöneticimiz Ener Yardımcı, futbolcumuz ve menajeri ile görüşerek bu borcu 5 milyon TL’ye düşürdü. Rivas 1 taksiti ödenmediği için dava konusu oldu. Bunların hepsi önümüze geliyor. Ödenmemiş borçlar, futbolcu ve teknik heyet alacakları önümüze çıktı. Volkan Demirel hocamın teknik heyetinin parası ödenmemiş, biz ödedik. Bunlar bize bilançoda belirtilmeyen şeyler. Bunları biz incelediğimizde her gün önümüze yeni borçlar çıkıyor” dedi.

'HEDEFİMİZ 50 PUAN VE ÜZERİDİR' Teknik heyetin bu sezon koyduğu hedefin 50 puan ve üzeri olduğunu belirten Mıstıkoğlu; “Hatayspor’un aylık gideri 50 milyon TL civarında. Transfer ücretlerimiz belli olmadığı için net bir bütçemiz de yok. Ancak Hatay bunun altından kalkabilecek güçtedir. Teknik heyetimiz ile yaptığımız görüşmede taleplerini aldık. Bizden 8-9 transfer istediler. Biz de bu transferleri yaptığımızda hedefimiz nedir diye sorduk. Bize söyledikleri 50 puan ve üzeridir. Teknik heyetimizin bize koyduğu hedef budur” şeklinde konuştu.

'BU YIL MAÇLARI MERSİN’DE OYNAYACAĞIZ' Hatay’daki stadyumların yetersiz olduğunun tespit edildiğini ifade eden Mıstıkoğlu, bu yıl da maçların Mersin’de oynanacağını belirtti. Gönüllerinden geçenin maçları ikinci yarı Hatay’da oynamak olduğunu belirten Mıstıkoğlu, yapılan incelemeler ile Sarıseki Stadyumu’nun da yetersiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Mıstıkoğlu, “Hatayspor’umuz neredeyse lige hazır. 5 transfer yaptık. 3-4 transfer daha yapmak üzere görüşmelerimiz sürüyor. Onları da en kısa zamanda yapacağız. Biliyorsunuz ilk maçımız Galatasaray ile. İnşallah oradan iyi bir sonuçla dönmeyi istiyoruz. Lige hazır olma noktasında karar verecek olan teknik heyettir. Teknik heyetimiz lige hazırız diyorsa biz de hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Hatayspor’a Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk’ün, Onursal Başkanımız Recep Atakaş’ın desteği çok büyük” diye konuştu