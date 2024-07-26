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        Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        HATAY'ın Erzin ilçesinde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Musa Aslan (52) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 16:37 Güncelleme: 26.07.2024 - 16:40
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        Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        HATAY'ın Erzin ilçesinde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Musa Aslan (52) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Erzin-Dörtyol kara yolunda meydana geldi. Musa Aslan’ın virajda kontrolünü yitirdiği 31 V 5123 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Musa Aslan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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