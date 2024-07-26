Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 15.30 sıralarında Erzin-Dörtyol kara yolunda meydana geldi. Musa Aslan’ın virajda kontrolünü yitirdiği 31 V 5123 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Musa Aslan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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