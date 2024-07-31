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        Barışmak için buluştuğu 2 husumetlisini öldürüp, intihar etti

        HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde barışmak için buluştuğu husumetlileri Mustafa Şahsuvar ve Erkan Alkan'ı çıkan kavgada tabancayla vurarak öldüren Süleyman Özbek, ardından aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 01:14 Güncelleme: 31.07.2024 - 01:20
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        Barışmak için buluştuğu 2 husumetlisini öldürüp, intihar etti
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        HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde barışmak için buluştuğu husumetlileri Mustafa Şahsuvar ve Erkan Alkan'ı çıkan kavgada tabancayla vurarak öldüren Süleyman Özbek, ardından aynı silahla intihar etti. Olay yerinde bulunan Özbek’in kız kardeşi de seken kurşunla ayağından yaralandı.

        Olay, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Kümeevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık iki hafta önce bir kır düğününe katılan Süleyman Özbek, iddiaya göre işletme sahibi Mustafa Şahsuvar ve Erkan Alkan ile tartıştı. Yaşanan tartışma, düğüne katılanların araya girmesiyle son bulurken, bu olay nedeniyle Özbek ve işletme sahipleri arasında husumet doğdu.

        BARIŞ BULUŞMASINDA KURŞUN YAĞDIRDI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

        Husumetin son bulması için bir araya gelen Özbek ile işletme sahipleri Şahsuvar ve Alkan arasında yeniden tartışma çıktı. Belindeki tabancayı çeken Özbek, Şahsuvar ve Alkan'a kurşun yağdırdı. İşletme sahipleri vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerinde bulunan Özbek’in kız kardeşi S.G. de seken kurşunla bacağından vuruldu. Özbek, olayın ardından aynı silahla kendisini vurdu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen Özbek, Şahsuvar ve Alkan, daha sonra kaldırıldıklarını hastanede hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan S.G.'nin ise hastanede tedavisine devam edildiği belirtildi.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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