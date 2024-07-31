Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp, sürükledi

Olay, sabah saatlerinde İskenderun ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücünün kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götürmesi, güvenlik kameralarına yansıdı. Henüz kimliği belirlenemeyen kamyonet sürücüsü hızla giderken, bağlanan köpek kilometrelerce sürüklendi. Hızla ara sokaklardan geçen kamyonetin arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsü, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çekti. Hayvanseverler, sürücünün yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.

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