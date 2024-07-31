Hatay sahilinde ölü caretta caretta bulundu
HATAY'ın Samandağ ilçesi sahilinde ölü caretta caretta bulundu.
HATAY’ın Samandağ ilçesi sahilinde ölü caretta caretta bulundu.
İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi Çevlik Sahili’nde caretta caretta’nın hareketsiz durduğunu fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından deniz kaplumbağasının öldüğü anlaşıldı. Caretta caretta sahilden kaldırıldı.
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