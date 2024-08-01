Kamyonete bağlanan köpeği sürüklemişti: Aracın içine bağlamışlar, haberim yoktu

HATAY'ınİskenderun ilçesinde kamyonetin arkasına bağlanan köpeğin yerde sürüklediği için tepki çeken sürücü Halil Özer, ifadesinde, "Aracın içine bağlamışlar, benim haberim yoktu. Binip, gidince birden aynadan görür görmez arabayı durdurdum. Bu köpek benim canım, evimde beslediğim bir köpek" dedi.

Olay, dün sabah saatlerinde İskenderun ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede balık satışı yapan Halil Özer'in kullandığı kamyonetin arkasına bağlanan köpeğinin yerde sürüklenmesi, güvenlik kameralarına yansıdı. Özer, hızla giderken araca bağlanan köpek de kilometrelerce sürüklendi. Hızla ara sokaklardan geçen kamyonetin arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsü, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çekti. İskenderun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halil Özer'i evinin önünde gözaltına alarak emniyete götürdü. Köpek veterinere götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

'BUNU ASLA BİLEREK YAPMADIM'

Özer, olaydan dolayı çok üzgün olduğunu, köpeğin durumunu aynadan görür görmez hemen alarak veterinere götürdüğünü, durumunun iyi olduğunu söyledi. Eşinin doğum yaptığının haberi ile araca binerek hastaneye doğru giderken olayın yaşandığını söyleyen Özer, "Aracın içine bağlamışlar, benim haberim yoktu. Binip, gidince birden aynadan görür görmez arabayı durdurdum. Hemen kucakladım, araca alarak veterinere götürdüm. Çok şükür, hiçbir şeyi yok. Çocuğum gibi severim. Bu köpek benim canım, evimde beslediğim bir köpek. Bu hayvanı, bu şekilde sürümek insanın kanını kurutur. Bunu asla bilerek yapmadım" dedi.