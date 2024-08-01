Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Kamyonete bağlanan köpeği sürüklemişti: Aracın içine bağlamışlar, haberim yoktu

        HATAY'ınİskenderun ilçesinde kamyonetin arkasına bağlanan köpeğin yerde sürüklediği için tepki çeken sürücü Halil Özer, ifadesinde, "Aracın içine bağlamışlar, benim haberim yoktu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:43 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonete bağlanan köpeği sürüklemişti: Aracın içine bağlamışlar, haberim yoktu
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'ınİskenderun ilçesinde kamyonetin arkasına bağlanan köpeğin yerde sürüklediği için tepki çeken sürücü Halil Özer, ifadesinde, "Aracın içine bağlamışlar, benim haberim yoktu. Binip, gidince birden aynadan görür görmez arabayı durdurdum. Bu köpek benim canım, evimde beslediğim bir köpek" dedi.

        Olay, dün sabah saatlerinde İskenderun ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede balık satışı yapan Halil Özer'in kullandığı kamyonetin arkasına bağlanan köpeğinin yerde sürüklenmesi, güvenlik kameralarına yansıdı. Özer, hızla giderken araca bağlanan köpek de kilometrelerce sürüklendi. Hızla ara sokaklardan geçen kamyonetin arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsü, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çekti. İskenderun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halil Özer'i evinin önünde gözaltına alarak emniyete götürdü. Köpek veterinere götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

        'BUNU ASLA BİLEREK YAPMADIM'

        Özer, olaydan dolayı çok üzgün olduğunu, köpeğin durumunu aynadan görür görmez hemen alarak veterinere götürdüğünü, durumunun iyi olduğunu söyledi. Eşinin doğum yaptığının haberi ile araca binerek hastaneye doğru giderken olayın yaşandığını söyleyen Özer, "Aracın içine bağlamışlar, benim haberim yoktu. Binip, gidince birden aynadan görür görmez arabayı durdurdum. Hemen kucakladım, araca alarak veterinere götürdüm. Çok şükür, hiçbir şeyi yok. Çocuğum gibi severim. Bu köpek benim canım, evimde beslediğim bir köpek. Bu hayvanı, bu şekilde sürümek insanın kanını kurutur. Bunu asla bilerek yapmadım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Babasının gerçekleştirdiği aile katliamının tek tanığı oldu!
        Babasının gerçekleştirdiği aile katliamının tek tanığı oldu!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        12'nci kattan zemin kattaki esnafın üzerine düştü
        12'nci kattan zemin kattaki esnafın üzerine düştü
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        "Kimseden talimat almam!"
        "Kimseden talimat almam!"
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Arada 25 derecelik sıcaklık farkı var!
        Arada 25 derecelik sıcaklık farkı var!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Görenler kirlilik sandı gerçek farklı çıktı
        Görenler kirlilik sandı gerçek farklı çıktı
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor
        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor
        KKM'ye stopaj freni
        KKM'ye stopaj freni

        Benzer Haberler

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi
        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi
        Hatayspor, savunma oyuncusu Burak Yılmaz ile sözleşme yeniledi
        Hatayspor, savunma oyuncusu Burak Yılmaz ile sözleşme yeniledi
        Hatay'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 19 bin 765 lira çıktı
        Hatay'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 19 bin 765 lira çıktı
        Antakya'da trafik polisleri motosiklet sürücülerine bilgilendirme yaptı
        Antakya'da trafik polisleri motosiklet sürücülerine bilgilendirme yaptı
        Hatay'da çarpışan tır ve otomobilin sürücüleri yaralandı
        Hatay'da çarpışan tır ve otomobilin sürücüleri yaralandı
        Hatay sahilinde ölü caretta caretta bulundu
        Hatay sahilinde ölü caretta caretta bulundu