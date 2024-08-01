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        Hatay'da orman yangını

        HATAY'ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 15:28 Güncelleme: 01.08.2024 - 15:30
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        Hatay'da orman yangını
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        HATAY'ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

        Tahtaköprü Mahallesi Tozlu Yaylası'ndaki ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle, helikopter ve çok sayıda arazöz gönderildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ederken, yangın bölgesine itfaiye ekipleri de sevk edildi.

        Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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