Hatay'da 2 hektar zeytinlik yandı

Altınözü ilçesine bağlı Yarseli Mahallesi'nde saat 14.00’te yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yaklaşık 2 hektar alanda etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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