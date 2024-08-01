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        Hatay'da 2 hektar zeytinlik yandı

        HATAY'ın Altınözü ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 15:47 Güncelleme: 01.08.2024 - 15:50
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        Hatay'da 2 hektar zeytinlik yandı
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        HATAY’ın Altınözü ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü.

        Altınözü ilçesine bağlı Yarseli Mahallesi'nde saat 14.00’te yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yaklaşık 2 hektar alanda etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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