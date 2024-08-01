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        Hatay'da orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIHatay'ın Antakya ilçesine bağlı Tahtaköprü Mahallesi'nde öğleden sonra çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 16:28 Güncelleme: 01.08.2024 - 16:30
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        Hatay'da orman yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Tahtaköprü Mahallesi’nde öğleden sonra çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına, 4 ilk müdahale aracı, 11 arazöz, 2 su tankı ve 2 helikopter ile müdahale etti. Yangın alanını soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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