Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ile teyzesi öldü

HATAY'ın Hassa ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Sabri Çoban (24) ile teyzesi Nazife Topal (47), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Hassa ilçesinde meydana geldi. Yuvalı Yol Kavşağı'nda trafik ışıklarından geçiş yapan Sabri Çoban'ın kullandığı arkasında teyzesi Nazife Topal'ın yolculuk yaptığı 31 U 9759 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AVB 460 plakalı kamyonetle çarpıştı. Teyze ve yeğeni, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahalede Çoban ile teyzesi Topal'ın hayatını kaybettiği saptandı. Teyze ve yeğeninin cenazesi, otopsi için Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Topal ve Çoban’ın kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.