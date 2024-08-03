Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ile teyzesi öldü

        HATAY'ın Hassa ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Sabri Çoban (24) ile teyzesi Nazife Topal (47), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 12:16 Güncelleme: 03.08.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ile teyzesi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'ın Hassa ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Sabri Çoban (24) ile teyzesi Nazife Topal (47), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Hassa ilçesinde meydana geldi. Yuvalı Yol Kavşağı'nda trafik ışıklarından geçiş yapan Sabri Çoban'ın kullandığı arkasında teyzesi Nazife Topal'ın yolculuk yaptığı 31 U 9759 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AVB 460 plakalı kamyonetle çarpıştı. Teyze ve yeğeni, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahalede Çoban ile teyzesi Topal'ın hayatını kaybettiği saptandı. Teyze ve yeğeninin cenazesi, otopsi için Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Topal ve Çoban’ın kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyonet şoförü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        Yeni düello tarihi belli oldu!
        Yeni düello tarihi belli oldu!
        Kayınvalide ve kayınbabaya "anne, baba" demek boşanma sebebi
        Kayınvalide ve kayınbabaya "anne, baba" demek boşanma sebebi
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        İşte dev derbinin 11'leri!
        İşte dev derbinin 11'leri!
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Öykü Arin'in testleri olumlu çıkarsa aşı sürecine başlanacak
        Öykü Arin'in testleri olumlu çıkarsa aşı sürecine başlanacak
        Abdulhamid Han sondaj gemisi Filyos’a ulaştı
        Abdulhamid Han sondaj gemisi Filyos’a ulaştı
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        Hem animasyon hem canlı 10 unutulmaz film
        Hem animasyon hem canlı 10 unutulmaz film
        Evlilik yıl dönümlerini böyle kutladılar! İki yıl sonra aynı yerde
        Evlilik yıl dönümlerini böyle kutladılar! İki yıl sonra aynı yerde
        Galatasaray, Gabriel Sara'yı bitirdi!
        Galatasaray, Gabriel Sara'yı bitirdi!
        İflah olmaz kötümserler
        İflah olmaz kötümserler
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Depresyona karşı Çaykovski
        Depresyona karşı Çaykovski

        Benzer Haberler

        Hatay'da havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
        Hatay'da havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
        Hatay'da çıkan bahçe yangını söndürüldü
        Hatay'da çıkan bahçe yangını söndürüldü
        Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı
        Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı
        Altınözü'nde trafik polisleri sürücüleri bilgilendirdi
        Altınözü'nde trafik polisleri sürücüleri bilgilendirdi
        Hatay Valisi Masatlı, İskenderun'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını inceled...
        Hatay Valisi Masatlı, İskenderun'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını inceled...
        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Balıkçı Barınağı'nda incelemelerde...
        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Balıkçı Barınağı'nda incelemelerde...