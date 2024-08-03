Hatay'da denize giren 3 arkadaştan 2'si boğuldu

HATAY’ın Arsuz ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren ve Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan 3 arkadaştan 2’si kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Büyükdere Mahallesi’nde, sahilde meydana geldi. Sahile gelen arkadaşlar H.S., T.S. ve A.K., serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra 3 arkadaş da suda çırpınmaya başladı. Sahildeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaş, ekiplerce denizden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 3 arkadaştan H.S. ve A.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.