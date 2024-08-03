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        Hatay'da denize giren 3 arkadaştan 2'si boğuldu

        HATAY'ın Arsuz ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren ve Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan 3 arkadaştan 2'si kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 22:29 Güncelleme: 03.08.2024 - 22:29
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        Hatay'da denize giren 3 arkadaştan 2'si boğuldu
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        HATAY’ın Arsuz ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren ve Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan 3 arkadaştan 2’si kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

        Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Büyükdere Mahallesi’nde, sahilde meydana geldi. Sahile gelen arkadaşlar H.S., T.S. ve A.K., serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra 3 arkadaş da suda çırpınmaya başladı. Sahildeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaş, ekiplerce denizden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 3 arkadaştan H.S. ve A.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        T.S.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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