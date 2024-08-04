Hatay'da orman yangını

Merkez Antakya ilçesi Uzunalıç Mahallesi'ndeki ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangına; 7 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 3 helikopter, 2 su tankı ve 1 uçakla havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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