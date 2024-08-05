Balıkçı malzemeleri satıyordu, bıçakla öldürülmüş olarak bulundu

UfukAKTUĞ / BELEN, (Hatay)- HATAY'da, balıkçı malzemeleri sattığı belirtilen esnaf Ali Altınsöz (55), bir otomobilin yanında, bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Olay, sabah saatlerinde, Belen ilçesi Müftüler Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredekiler, 31 KAT 38 plakalı otomobilin yanında, yerde hareketsiz yatan kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, bıçaklanıp öldürüldüğünü belirledikleri kişinin, Ali Altınsöz olduğunu tespit etti. İskenderun'da balıkçı malzemeleri sattığı belirtilen esnaf Ali Altınsöz'ün cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Polis, Altınsöz'ü öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.