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        İskenderun'da konteyner kentte yangın çıktı; bölge halkı söndürdü

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 17:20 Güncelleme: 06.08.2024 - 17:25
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        İskenderun'da konteyner kentte yangın çıktı; bölge halkı söndürdü
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        HATAY'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte yangın çıktı. Yangın, bölge halkı tarafından ekipler ulaşmadan söndürüldü.

        İskenderun ilçesinde, depremzedeler için Üsküdar Belediyesi tarafından kurulan konteyner kentte yangın çıktı. Üsküdar Konteyner Kent'te yaşayanlar, 112'yi arayıp ihbarda bulundu. Yangının, çevredeki konteynerlere zarar vermemesi için çaba sarf eden bölge halkı, ekipler ulaşmadan yangını söndürdü. İtfaiyeciler, soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış nedeninin de araştırıldığı belirtildi.

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