Hataysporlu taraftarlardan yönetime destek ziyareti

–Hatayspor taraftarları, ligin ilk haftasında oynanacak olan Galatasaray mücadelesi öncesinde kulüp yönetimine moral ziyareti gerçekleştirdi.

Antakya'da deprem felaketinde hasar alarak kullanılamaz hale gelen Osman Çalgın Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette taraftarları Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu ile bir araya gelerek galibiyete inandıklarını belirttiler. Her türlü olumsuzluğa rağmen takımın yanında olacaklarını ve tribünden takımı destekleyeceklerini belirten taraftarlar, yeni sezon öncesinde kulübe moral vermeyi amaçladıklarını belirttiler. Ziyaret sonunda taraftarlar Başkan Mıstıkoğlu ve yöneticiler ile hatıra fotoğrafı da çekildi.