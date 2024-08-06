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        Yola dökülen yemleri yiyen sürüdeki 15 koyun öldü

        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde otlaktan ahıra götürülürken yol kenarına dökülen yem ve gübre karışımını yiyen sürüdeki 15 koyun öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 23:57 Güncelleme: 07.08.2024 - 00:00
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        Yola dökülen yemleri yiyen sürüdeki 15 koyun öldü
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        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde otlaktan ahıra götürülürken yol kenarına dökülen yem ve gübre karışımını yiyen sürüdeki 15 koyun öldü. Koyunların zehirlendiği belirlenirken, polis konu ile ilgili inceleme başlattı.

        Olay, akşam saatlerinde Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde otlaktan ahıra götürülen koyunlar, yol kenarına dökülen yem ve gübre karışımını yedi. Bir süre sonra koyunların yere düştüğünü gören Çoban'ın, durumu yetkililere bildirmesi üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri inceleme için hayvanların öldüğü bölgeye geldi. Yapılan incelemede zehirlenmeye bağlık olarak 15 koyununun öldüğünü, birçok koyunun da hastalık belirtisi gösterdiğini belirledi. Emniyet Müdürlüğü görevlileri de bölgede inceleme başlattı. Olayı yerinde gelen Dörtyol Belediye Başkanı Dr. Bahadır amaç konunun geniş çaplı incelendiğini başka bir zayiat olmaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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