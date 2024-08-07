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        Balıkçı malzemeleri satan esnafın cinayet şüphelisi arkadaşı çıktı

        HATAY'da ormanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan, balıkçı malzemeleri satıcısı Ali Altıngöz'ün (53), cinayet şüphelisinin arkadaşı E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 10:47 Güncelleme: 07.08.2024 - 10:50
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        Balıkçı malzemeleri satan esnafın cinayet şüphelisi arkadaşı çıktı
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        HATAY'da ormanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan, balıkçı malzemeleri satıcısı Ali Altıngöz'ün (53), cinayet şüphelisinin arkadaşı E.A. olduğu ortaya çıktı. E.A., tutuklandı.

        Olay, 5 Ağustos'ta sabah saatlerinde, Belen ilçesi Müftüler Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Çevredekiler, 31 KAT 38 plakalı otomobilin yanında, yerde hareketsiz yatan kişiyi görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Ali Altıngöz olduğu belirlenen kişinin bıçaklanıp öldürüldüğünü tespit etti. İskenderun'da balıkçı malzemeleri sattığı belirtilen esnaf Ali Altıngöz'ün cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Altıngöz'ün ölümüne ilişkin kapsamlı araştırma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip şüphelinin Altıngöz'ün arkadaşı E.A. olduğunu belirledi. Suç aleti bıçakla yakalanan ve suçunu itiraf eden E.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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